Макрон назвал выведение в космос телескопа James Webb историческим событием

ПАРИЖ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выведение в космос орбитального телескопа James Webb навсегда останется одним из ключевых событий в истории освоения космоса.

"Это 25 декабря навсегда останется в истории покорения космоса. Браво нашим коллективам [специалистов] и особенно нашим французским и европейским коллективам", - написал Макрон в субботу в Twitter.

Он подчеркнул, что преисполнен чувством гордости. "Вперед, Webb", - добавил Макрон.

В субботу ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела телескоп на орбиту. После этого James Webb на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, информировало ранее Европейское космическое агентство (ESA). Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

James Webb - это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ESA и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского интернет-портала SpaceNews, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ESA - 815 млн, включая стоимость ракеты и пуска, ККА - 165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.