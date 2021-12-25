В NASA сообщили о предстоящей корректировке курса телескопа James Webb

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Специалисты скорректируют траекторию движения телескопа James Webb, который в субботу был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), распространенном в субботу.

Запуск ранее в этот же день состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Орбитальный телескоп отделился от ракеты-носителя. "Специалисты на Земле начали получать телеметрические данные с Webb спустя пять минут после запуска", - уточнили в NASA. Они отметили, что ракета Ariane 5 сработала штатно. "Примерно через 30 минут после запуска панели солнечных батарей Webb раскрылись, руководители программы подтвердили, что солнечные батареи обеспечивают энергоснабжение обсерватории", - сообщили в космическом ведомстве. В нем пояснили, что "после раскрытия солнечных батарей операторы полета установят связь с обсерваторией", они направят системам космического аппарата "первые команды".

"Примерно через 12 часов и 30 минут после запуска технические специалисты и диспетчеры полета на Земле осуществят первую из трех операций по коррекции, двигатели Webb включатся, чтобы вывести аппарат на оптимальную траекторию к пункту назначения на орбите примерно в 1 млн миль (около 1,6 млн км) от Земли", - говорится в сообщении американского космического ведомства. Путь к указанной точке займет около четырех недель.

"Хочу поздравить сотрудников с этим невероятным достижением, запуск Webb является важным событием не только для NASA, но и для тысяч людей по всему миру, которые в течение многих лет посвящали этой миссии свое время и свои способности, - заявил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен. - Научные перспективы, которые открывает Webb, сейчас ближе, чем когда-либо. Мы стоим на пороге поистине захватывающего времени открытий, такого, что мы никогда не видели и не представляли".

О телескопе

James Webb - это совместный проект Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ESA и Канадского космического агентства (ККА). По данным американского интернет-портала SpaceNews, NASA вложило в проект $8,8 млрд, ESA - 815 млн, включая стоимость ракеты и пуска, ККА - 165 млн.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию "Хаббл". Первоначально предполагалось, что это произойдет в 2013 году, но конструкторские работы сильно отстали от графика. Лишь в ноябре 2016 года завершилась сборка основных сегментов James Webb и было объявлено, что специалисты теперь приступают к их наземным испытаниям. Как признал помощник директора NASA Томас Зурбукен, создатели телескопа "недооценили технологическую сложность" проекта.

На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации составляет 10 лет.