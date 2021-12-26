Первый запуск спутников OneWeb в 2022 году запланирован на февраль

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру). Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Первый запуск КА [космических аппаратов] OneWeb планируется осуществить из Гвианского космического центра (ГКЦ) в феврале 2022 года", - сказал Лоскутов.

По словам гендиректора "Главкосмоса", всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.

Ближайший запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 спутниками OneWeb с космодрома Байконур запланирован на 27 декабря. Количество космических аппаратов данной группировки достигнет 394. Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запуска космических аппаратов OneWeb) и компанией Starsem.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.