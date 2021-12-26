В Роскосмосе поздравили с запуском космического телескопа James Webb

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), Европейского космического агентства (ЕКА) и Канадского космического агентства (ККА), совместно разрабатывавших телескоп James Webb, с успешным запуском аппарата. Соответствующее сообщение Струговец опубликовал в субботу на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя - телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2 [вторая точка Лагранжа - прим. ТАСС]. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ", - написал он.

Телескоп в субботу был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Ariane 5. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Телескоп является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.

Телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить на орбите обсерваторию Hubble. На обсерватории установлено зеркало диаметром 6,5 м - самое крупное из когда-либо выводившихся на орбиту. James Webb будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, а также заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок его эксплуатации - 10 лет.