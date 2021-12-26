Китайские космонавты вышли в открытый космос

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Тайконавты китайской миссии "Шэньчжоу-13" на орбитальной станции КНР совершили в воскресенье выход в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом сообщило на своем аккаунте в социальной сети WeChat Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Обитатели станции вышли за пределы ее жилого модуля уже второй раз. Ранее они это делали 7 ноября.

В открытый космос вышли командир корабля Чжай Чжиган и член экипажа Е Гуанфу. Женщина-космонавта Ван Япин будет обеспечивать работы своих коллег, находясь на борту.

О станции

Китайская станция находится на высоте около 400 км. Планируется, что она будет функционировать не менее 10 лет. Станция рассчитана на трех человек (до шести при смене экипажа или прибытии миссий посещения).

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект в полной мере начнет функционировать в 2022 году. В Китае сообщают, что станция будет доступна для международных проектов.