С космодрома Байконур планируется запустить сразу 36 спутников OneWeb

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb планируется к запуску с космодрома Байконур днем в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"На 27 декабря 2021 года в 16:10:37 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - отметили в госкорпорации.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени должна отделиться головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" начнет выводить аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет более четырех часов.

Это будет первый запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома Байконур. До этого с космодрома в Казахстане выводилось по 34 британских спутника связи. В конце августа в Роскосмосе сообщили о проведении работ над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом того, что размер спутников чуть больше, чем предполагалось. Как уточнили в госкорпорации, исследования проводились, чтобы запускать с Байконура 36 космических аппаратов OneWeb, а не 34.

Космический аппараты были доставлены на космодром в конце ноября на самолете Ан-124-100. Запуск должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 394.

Предыдущие пуски

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.