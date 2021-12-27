Астрономы рассказали, какие небесные явления можно будет наблюдать в новогодние праздники

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Луна закроет собой Марс в ночь на 1 января 2022 года, также в праздники можно будет увидеть звездопад и парад планет. Об этом ТАСС рассказала Людмила Кошман, руководитель отдела методологического сопровождения Московского планетария.

"В новогоднюю ночь с 21:23 мск до 00:23 мск можно наблюдать покрытие Марса Луной [своеобразное затмение Марса]. <...> [Оно будет видно] только на юге Австралии. В Москве не увидим, так как светила будут под горизонтом", - сказала собеседница агентства.

В 2022 году жители Земли также смогут наблюдать еще одно затмение Луной Марса, который в этот момент будет находиться в противостоянии с Солнцем.

"Полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс. <...> Произойдет это редкое астрономическое событие 8 декабря 2022 года в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы", - отметила Кошман.

Зведопад и самое большое Солнце

Время новогодних праздников совпадет с максимальной активностью метеорного потока Квадрантиды. Кроме того, с Земли можно будет наблюдать самое большое Солнце в году и парад планет.

Поток Квадрантиды достигнет пика активности в ночь на 4 января. Астрономы ожидают до 120 метеоров в час, или одну-две "падающих" звезды в минуту. "Условия наблюдения метеоров в 2022 году благоприятны [на всей территории России]. Молодая Луна не помешает. <…> Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом", - сказала собеседница агентства.

После полуночи радиант, которым называют область вылета метеоров, будет находиться в созвездии Волопас, под "ручкой" ковша Большой Медведицы.