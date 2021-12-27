Астрономы рассказали о небесных явлениях, которые можно будет увидеть с Земли в 2022 году

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Два солнечных и два лунных затмения ждут жителей Земли в 2022 году. Россияне смогут наблюдать только половину из них, пишет пресс-служба Московского планетария.

"Новый 2022 год подарит нам четыре затмения. Два частных солнечных - 30 апреля и 25 октября, и два полных лунных - 16 мая и 8 ноября. С территории России можно будет наблюдать два из них: полное затмение Луны 8 ноября и частное затмение Солнца 25 октября (из западных регионов России)", - уточнили в планетарии.

30 апреля произойдет частичное затмение Солнца. Оно продлится с 21:47 до 01:37 мск. Максимальная фаза (0,64) произойдет в 23:41 мск. Это событие будет доступно для наблюдений только с юго-западной территории Южной Америки и Антарктиды, а также из акваторий Тихого и Атлантического океанов. Россияне его не увидят.

Следующим станет полное затмение Луны, которое будет наблюдаться 16 мая с 05:28 и до 08:55 мск. Его наибольшая фаза достигнет 1,41 в 07:13 мск. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Весы и пройдет через южную часть земной тени.

"Вблизи максимума затмения Луна будет видна над Южной Америкой. <...> Затмение будет видно в Африке, Северной и Южной Америке, Европе и Французской Полинезии. Из Москвы его не будет видно, так как Луна в это время будет за горизонтом", - отметили в пресс-службе Московского планетария.

Видимые в России явления

Третье по счету затмение, в результате которого Солнце частично скроется за Луной, произойдет 25 октября и будет доступно для наблюдений из России. Оно начнется в полдень и продлится более четырех часов, достигнув максимальной фазы (0,86) в 14:00 мск.

"Максимальная фаза <…> будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа в Западной Сибири", - уточнили астрономы.

Разные фазы затмения будут также видны в западных регионах России. Москвичи смогут наблюдать, как Луна постепенно закрывает до 63% Солнца. Свидетелями этого явления также смогут стать жители большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии, затмение также будет видно с островов Гренландии и Гернси.

Полное затмение Луны станет четвертым и последним среди затмений 2022 года. Оно произойдет 8 ноября с 12:10 и до 15:49 мск. Наибольшая фаза (1,36) прогнозируется в 14:00 мск. Затмение будет видно в Северной Европе, Азии, Австралии, Америке и в акватории Тихого океана. Луна будет находиться в созвездии Овна и пройдет через северную часть земной тени.

"На территории России затмение смогут увидеть только жители самых восточных регионов. Чем западнее - тем хуже. <…> Интересно, что в это же время - от Камчатки и до Урала - будет наблюдаться покрытие затмившейся Луной Урана. <…> Явление обещает стать не только редким, но и достаточно красочным", - отметили в планетарии.

"Тринадцатого июля в 12:04 мск Луна окажется на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, а фазу полнолуния примет в 21:37 мск в тот же день. Разница между этими событиями составит 9 часов 33 минуты. Поэтому в полнолуние 13 июля будем наблюдать самую большую полную Луну 2022 года, суперлуну", - сказали ТАСС в планетарии.

Жители страны также смогут в течение года увидеть максимальную активность нескольких крупных метеорных потоков. Самыми подходящими для наблюдений, по мнению астрономов, станут условия видимости таких звездопадов как Квадрантиды (3 января), Эта-Аквариды (5 мая), Южные дельта-Аквариды (29-30 июля) и Ориониды (21 октября). Луна не будет "засвечивать" небо, а место вылета метеоров будет находится достаточно высоко над горизонтом.

Менее благоприятными станут условия наблюдения потоков Лириды (22 апреля), Леониды (17 ноября), Геминиды (14 декабря) - во всех этих случаях Луна будет близка к фазе последней четверти. Не подходящими для наблюдений из России астрономы назвали время пиков активности Персеид (12 августа, полнолуние) и Драконид (8 октября, полнолуние).