Китай будет осваивать космос на основе принципа равноправия с другими странами

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Китайские власти намерены развивать национальную космическую программу на открытой и равноправной основе, в соответствии с принципом совместного развития. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы стремимся к мечте. Исследование космоса - миссия человечества ради всех людей, - сообщил он на брифинге, комментируя проведение тайконавтами внекорабельных работ на орбите. - Китай всегда будет действовать в интересах всего человечества. <…> Мы занимаем открытую позицию".

Как уточнил официальный представитель, успехи китайских космонавтов - "вклад КНР в мирное освоение космического пространства". Он подчеркнул, что Пекин намерен прилагать активные усилия в этом направлении.

"Мы будем осуществлять масштабное международное сотрудничество на основе принципа совместного развития, - добавил Чжао Лицзянь. - Надеемся, что другие страны объединят с нами усилия для непрерывного прогресса и новых успехов космонавтики".

Орбитальная станция Китая

Официальный представитель МИД КНР напомнил, что в текущем году тайконавты выходили в космос четыре раза.

26 декабря космонавты миссии "Шэньчжоу-13" вновь проводили работы за пределами орбитальной станции. Жилой модуль на время покинули командир корабля Чжай Чжиган и член экипажа Е Гуанфу. Женщина-космонавт Ван Япин координировала действия со своими коллегами, находясь на борту.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. Ожидается, что орбитальный объект заработает в 2022 году и, как обещают власти КНР, будет доступен для международных проектов.