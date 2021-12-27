Китайские космонавты вернулись на орбитальную станцию после выхода в открытый космос

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Тайконавты китайской миссии "Шэньчжоу-13" вернулись на орбитальную станцию после второго выхода в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

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Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360°

Возможность посмотреть на первый выход в открытый космос в 360° Предлагаем вам своими глазами взглянуть на то, как Леонов сделал первый шаг в безвоздушное пространство.

Командир корабля Чжай Чжиган и член экипажа Е Гуанфу провели в открытом космосе порядка шести часов. Они выполнили подъем панорамной камеры и проверку грузового модуля. Также тайконавты протестировали функции шлюзовой камеры основного модуля, скафандров и руки-манипулятора. Женщина-космонавт Ван Япин обеспечивала работу своих коллег, находясь на борту.

16 октября Китай запустил космический корабль "Шэньчжоу-13" с тремя тайконавтами на борту. Им предстоит провести в космосе шесть месяцев, в течение которых они будут заняты работой по строительству космической станции. 7 ноября этот экипаж впервые вышел в открытый космос.

Китайская станция находится на высоте около 400 км. Планируется, что она будет функционировать не менее десяти лет. Станция рассчитана на трех человек (до шести при смене экипажа или прибытии миссий посещения).

Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. Ожидается, что орбитальный объект в полной мере начнет функционировать в 2022 году. В Китае сообщают, что станция будет доступна для международных проектов.