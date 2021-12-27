Космонавты сделают селедку под шубой к новогоднему столу

КОРОЛЁВ /Московская область/, 27 декабря. /ТАСС/. Космонавты приготовят на борту Международной космической станции селедку под шубой в Новый год. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров во время сеанса связи с журналистами.

"На новогоднем столе будет все самое вкусное - черная икра, мандарины. Собираемся с Петром [Дубровым] делать селедку под шубой, снимем на видео", - сказал Шкаплеров.

По словам космонавта, МКС 31 декабря сделает 16 витков вокруг Земли. Отмечать члены экипажа станции будут столько раз, сколько стран представлены на данный момент там.

Шкаплеров также рассказал, что с МКС можно будет увидеть и салюты: "Довольно большое расстояние. [Они видны как] большие вспышки, которые сравнимы с моментом, когда происходят молнии".

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что российские космонавты Шкаплеров и Дубров будут отдыхать только два дня во время новогодних праздников - 1 и 2 января. В первые два дня 2022 года у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, обычно они проходят в формате видео-конференц-связи. С 3 января, подчеркнули в госкорпорации, у космонавтов начинаются рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос.

На борту МКС сейчас находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.