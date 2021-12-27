Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с Байконура

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

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Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет более восьми часов. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Позже в ведомстве сообщили, что головная часть ракеты "Союз-2.1б" успешно отделилась от третьей ступени носителя. "Есть отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал комментатор пуска.

Это первый запуск сразу 36 спутников OneWeb с Байконура. До этого с космодрома в Казахстане выводилось по 34 британских спутника связи. Запуск должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 394.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года, тогда на орбиту было выведено 36 аппаратов. Затем запуски по программе с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.