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Рогозин заявил, что пуск ракеты с Байконура прошел штатно

Пуск "Союза-2.1б" состоялся в 16:10 мск

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи OneWeb прошел штатно. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск с Байконура [прошел] штатно. Отделение головного блока и первое включение двигателей разгонного блока "Фрегат" прошли в расчетное время", - написал он в своем Telegram-канале.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 16:10 мск в понедельник. Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 394.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb стартовала с Байконура
Спутники будут отделяться в несколько этапов
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