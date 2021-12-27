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Первые две группы запущенных с Байконура спутников OneWeb отделились от разгонного блока

Всего на ракете-носителе "Союз-2.1б" запустили 36 спутников

ТАСС, 27 декабря. Первые две группы (восемь аппаратов) британских спутников связи OneWeb, запущенные ранее в понедельник с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1б", отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Есть отделение первой и второй партии спутников OneWeb от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Байконура в 16:10 мск. Спутники будут отделяться от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 394.

Этот запуск стал первым, когда с Байконура запустили сразу 36 спутников OneWeb. До этого с космодрома в Казахстане выводилось по 34 спутника связи.

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