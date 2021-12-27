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Рогозин счел маловероятными новые испытания Россией противоспутникового оружия

В Минобороны РФ в ноябре сообщили о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин усомнился в вероятности повторных испытаний по уничтожению космических спутников, подобных проведенным Россией ранее в 2021 году. Такое мнение он выразил в интервью газете The New York Times.

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"Будут ли еще похожие испытания? Скорее нет, чем да", - приводит издание слова главы Роскосмоса.

В ноябре Минобороны РФ сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. В ведомстве подчеркнули, что осуществляют плановую деятельность по укреплению обороноспособности. Там напомнили, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В Минобороны добавили, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и действующим спутникам, особо отметив, что фрагменты пораженного аппарата внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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