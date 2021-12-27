Полет Анны Кикиной на Crew Dragon может состояться в сентябре - октябре 2022 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полет единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса - Анны Кикиной - может состояться в сентябре - октябре следующего года в рамках перекрестных полетов с США на американском корабле Crew Dragon. Об этом она сообщила в интервью телеканалу " Россия-24 " в понедельник.

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"Планируется, что он состоится в сентябре - октябре 2022 года, в следующем году, осенью", - отметила Кикина в ответ на соответствующий вопрос.

По словам космонавта, в подготовке к полету на американском корабле есть свои особенности. "Самая главная особенность, что ты не приземляешься на сушу, если это штатно, а приводняешься на воду. <…> К этому готовишься. Ну а при подготовке особенность в том, что все инструкторы разговаривают с тобой не на русском языке, и преподают на английском языке", - отметила Кикина.

Как уточнила космонавт, подготовка к полету на корабле будет проходить в США. Первый этап тренировок уже прошел, второй состоится в ближайшее время, уже в 2022 году.

Кикина рассказала, что изучает американское транспортное средство и доверяет ему.

"Да, - ответила Кикина на вопрос, доверяет ли этой технике. - Я ее изучаю, чтобы понимать, как она работает, чтобы представлять весь процесс, развивающийся уже непосредственно в полете".

По словам космонавта, у Crew Dragon нет такой проверенности полетами, как у "Союзов", но уже совершено несколько успешных пилотируемых полетов, поэтому техника является довольно надежной. "У нее также все построено на резервировании, дублировании и возможности включения в процесс на самых острых моментах экипажа, для того чтобы продублировать систему, если вдруг те дублированные системы не смогли отработать автоматически", - добавила она.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Кикина совершит первый полет в 2022 году. Она может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства.