Все 36 запущенных с Байконура спутников OneWeb выведены на орбиты

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенные с космодрома Байконур в понедельник, выведены на орбиты, говорится в сообщении Роскосмоса.

"Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты, - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 16:10 мск в понедельник. Спутники отделялись от разгонного блока в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 394.

Это был первый запуск сразу 36 спутников OneWeb с космодрома Байконур. До этого с космодрома в Казахстане выводилось по 34 британских спутника связи.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября 2021 года, с Байконура - 22 августа и 14 сентября 2021 года.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.