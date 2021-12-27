Рогозин поздравил Космические войска и производителя "Ангары" с успешным пуском

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил командование Космических войск, разработчиков ракеты-носителя "Ангара" и других участников пуска с ее успешным стартом.

"Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчет космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ - с успешным пуском тяжелой "Ангары"! Пошла, родимая!" - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Глава Роскосмоса отметил, что теперь нужно дождаться работы разгонного блока "Персей" разработки Ракетно-космической корпорации "Энергия". "Ангара" впервые стартовала в связке с ним.

Пуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" был осуществлен в понедельник в 22:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.