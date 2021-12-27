Рогозин поздравил энтузиастов космоса с безаварийным завершением пусковой кампании

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию и всех энтузиастов космонавтики с безаварийным завершением пусковой кампании текущего года.

"Поздравляю родной Роскосмос, всех энтузиастов отечественной космонавтики с успешным и безаварийным завершением пусковой кампании 2021 года! Молодцы!" - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По числу пусков ракет космического назначения Роскосмос в 2021 году сравнялся с 2019 годом, запустив 25 ракет с четырех космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Куру, свидетельствуют подсчеты ТАСС. В 2021 году были запущены носители "Союз-2", "Протон-М" и "Ангара".

В текущем году было осуществлено на восемь пусков больше, чем в прошлом. Показатель 2020 года был побит 28 октября. При этом 27 декабря было осуществлено сразу два пуска разных ракет с разных космодромов, также 24-25 ноября в течение одних суток были запущены две ракеты с разных космодромов.

Пуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" был осуществлен в понедельник в 22:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее в понедельник ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур. Она вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb с разгонным блоком "Фрегат", в настоящий момент все аппараты вышли на целевые орбиты. В результате британская группировка на орбите увеличилась до 394 спутников.