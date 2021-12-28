{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рогозин показал видео старта "Ангары-А5"

Пуск ракеты был осуществлен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео испытательного пуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".

На кадрах, опубликованных на странице главы госкорпорации в Twitter, видно, как ракета летит вверх под крики "Ура!".

Пуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" был осуществлен в понедельник в 22:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Теги
Россия
Полет Анны Кикиной на Crew Dragon может состояться в сентябре - октябре 2022 года
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса сообщила, что подготовка к полету на корабле будет проходить в США
Читать полностью