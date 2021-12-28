Рогозин показал видео старта "Ангары-А5"

На кадрах, опубликованных на странице главы госкорпорации в Twitter, видно, как ракета летит вверх под крики "Ура!".

Пуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" был осуществлен в понедельник в 22:00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк в Архангельской области.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.