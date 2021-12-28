Более 10 ракет по контрактам "Главкосмоса" планируется запустить в 2022 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) планирует 11 запусков космических аппаратов в следующем году. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Дмитрий Лоскутов.

"На настоящий момент по текущим контрактам мы ориентируемся на 11 запусков космических аппаратов различного назначения", - отметил Лоскутов.

По словам главы компании, один из пусков ожидается с космодрома Восточный, три - с космодрома Куру во Французской Гвиане. "Большую часть - это семь запусков - мы планируем осуществить с космодрома Байконур", - добавил Лоскутов.

Ранее гендиректор "Главкосмоса" сообщил ТАСС, что в 2022 году запланировано семь запусков британских спутников связи OneWeb. По его словам, первый планируется провести в феврале из Гвианского космического центра (космодром Куру).