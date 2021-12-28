Обсерватория "Спектр-РГ" завершила половину научной программы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" завершила четвертый обзор неба, выполнив тем самым половину научной программы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Российская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" 19 декабря 2021 года завершила половину научной программы, в четвертый раз просканировав галактику в рентгеновских лучах и приступив к пятому сканированию", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что главным результатом первого обзора неба телескопом СРГ/eROSITA является составление карты миллионов рентгеновских источников и Млечного пути. "Эта карта построена с использованием 400 млн рентгеновских фотонов, собранных СРГ/eROSITA за первые полгода сканирования неба. Сейчас имеется 1 млрд и 600 млн фотонов. Таким образом, после четвертого обзора неба построена более точная карта, содержащая свыше миллиона квазаров и двадцати тысяч массивных скоплений галактик", - добавили в Роскосмосе.

Всего планируется провести восемь обзоров неба. На завершение этой работы уйдут два года. "Мы делаем все для того, чтобы карта неба, полученная телескопом eROSITA, стала в многие десятки раз, а может и 100 раз, более чувствительной, чем предыдущие, была полезной и могла служить ученым всего мира следующие 20 или 30 лет", - отметил научный руководитель миссии академик Рашид Сюняев на прошедшей в Институте космических исследований РАН конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра - 2021".

Как уточнили в Роскосмосе, в среднем новые события фиксируются учеными раз в 10 дней - приливные разрушения звезды сверхмассивными черными дырами. Так, в 2021 году обсерваторией был открыт самый мощный из известных квазаров, его красное смещение линий в спектре z=6.2. "Также с помощью телескопа видны сотни звезд, излучающих в рентгене, вокруг которых вращаются экзопланеты. Это 10% от всех близких звезд с планетами (видимыми на российской половине неба)", - пояснили в госкорпорации.

Среди объектов, которые находятся в зоне обитаемости, ни от одной звезды не было обнаружено рентгеновское излучения. "Значит, с точки зрения облучения космическими лучами, жизнь там могла бы выжить, пояснил ученый", - добавили там.

Подготовка к планированию наблюдений за интересными небесными объектами с помощью орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" начнется в следующем году. "Подготовка к планированию программы наблюдения интересных объектов начнется уже в 2022 году", - отметили в госкорпорации. Как уточнили в Роскосмосе, переход к наблюдениям за такими объектами ожидается после восьми сканирований неба, то есть через два года.

О "Спектре-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. С. А. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.