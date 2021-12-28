Три российских космонавта получили госнаграды в Кремле за мужество и профессионализм

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Космонавту Алексею Овчинину, который в 2018 году пережил аварию ракеты-носителя "Союз-ФГ", вручили орден Мужества в Кремле. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни, Алексею Овчинину вручен орден Мужества", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, также за мужество и высокий профессионализм, проявленные во время длительного космического полета на МКС, заместителю начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина - командиру отряда космонавтов Олегу Кононенко был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, космонавту Олегу Артемьеву - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, ее провел первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Руководство и сотрудники госкорпорации Роскосмос, Центра подготовки космонавтов, отряд космонавтов, ветераны космической отрасли поздравляют Олега Кононенко, Олега Артемьева и Алексея Овчинина с вручением государственных наград и желают им новых космических свершений во благо России", - подчеркнули в Роскосмосе.

Авария "Союза-ФГ"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, которые благодаря системе аварийного спасения ракеты благополучно приземлились в казахстанской степи.

Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.