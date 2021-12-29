Эксперт: SpaceX проявляет безответственность, меняя орбиту спутников без уведомления

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в процессе запуска микроспутников Starlink произвольно меняет их орбиту и вовремя не уведомляет об этом другие страны, что следует считать проявлением крайней безответственности. Такое мнение выразил в среду заместитель председателя Комитета по космическому транспорту Международной федерации астронавтики Ян Юйгуан.

"Мы не можем гадать, оказалось ли снижение орбиты спутника Starlink сбоем в системе или намеренным действием, но очень безответственно ее менять и вовремя не уведомлять об этом соответствующие стороны", - приводит его слова газета "Жэньминь жибао".

Эксперт подтвердил, что подобные запуски угрожают жизни космонавтов, находящихся на орбите. Ян Юйгуан напомнил, что нормальная рабочая высота Starlink превышает 500 км и не совпадает с положением китайской космической станции.

Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай выражает недовольство в связи с действиями США в околоземном пространстве и требует от Соединенных Штатов взять ответственность за деятельность американских компаний, которые своими ракетными пусками создают угрозу жизни китайских космонавтов. По его словам, тем самым Вашингтон "демонстрирует миру свои двойные стандарты".