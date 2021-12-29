Китай успешно запустил научно-экспериментальный спутник Tianhui-4

ПЕКИН, 29 декабря. /ТАСС/. Китай в среду успешно вывел на орбиту научно-экспериментальный спутник Tianhui-4, который будет использоваться для исследования земельных ресурсов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 19:13 по местному времени (14:13 мск) при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 404-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической станции КНР, которая по плану должна заработать в 2022 году.

Согласно заявлению корпорации, в текущем году Китай готовится поставить по числу запусков новый национальный рекорд.