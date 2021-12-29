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Роскосмос в 2021 году вывел на орбиту 340 спутников

В частности, компания осуществила запуски метеорологического спутника "Арктика-М" и британских спутников связи OneWeb

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российские ракеты вывели на орбиту 340 спутников в уходящем году, говорится в итоговом видео Роскосмоса, размещенном в среду на YouTube-канале телестудии госкорпорации.

"340 космических аппаратов вывели на орбиту", - говорится в видео.

В частности, в 2021 году были осуществлены запуски метеорологического спутника "Арктика-М", британских спутников связи OneWeb (на орбиту при каждом пуске выводилось по 34 или 36 аппаратов), южнокорейского спутника дистанционного зондирования CAS500-1, вместе с которым запустили еще несколько десятков аппаратов, спутников европейской навигационной системы Galileo, российских телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экпресс-АМУ7" и других аппаратов.

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