СМИ: сбой в работе южнокорейской ракеты "Нури" был вызван отрывом баллона с гелием

СЕУЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Специальная экспертная группа правительства Южной Кореи выяснила, что сбой в работе третьей ступени южнокорейской ракеты-носителя "Нури" (KSLV-II) был вызван отсоединением баллона с гелием в баке с окислителем. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

По его данным, баллон с гелием оторвался от фиксатора внутри бака с окислителем ракеты из-за повышенной подъемной силы в ходе полета. Отрыв баллона вызвал трещины в баке с окислителем и его утечку.

Отмечается, что отсутствие окислителя, поступающего в двигатель третьей ступени, привело к его преждевременному отключению.

Ранее южнокорейское министерство науки и информационно-коммуникационных технологий сообщало, что семитонный жидкотопливный двигатель третьей ступени должен был работать на протяжении 521 секунды, однако фактически проработал лишь 475 секунд. Это не позволило макету полезной нагрузки набрать необходимую скорость в 7,5 км/с.

Запуск ракеты "Нури" с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны состоялся 21 октября в 17:00 по корейскому времени (10:00 мск) с космодрома Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Основная часть полета прошла по плану, в частности разделились первая и вторая ступени, был удален обтекатель, запустился двигатель третьей ступени, а на высоте 700 км макет спутника отделился от головной части ракеты. Однако полезная нагрузка не была введена на заданную орбиту.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.