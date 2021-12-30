Каким стал 2021 год для российской космонавтики

Уходящий год был насыщен событиями в отечественной космической сфере и запомнился рядом знаковых событий, в том числе и уникальных

В 2021 году впервые за длительное время российский сегмент Международной космической станции (МКС) пополнился сразу двумя новыми модулями, существенно усилив возможности российской науки. Впервые на борту МКС побывали представители киноиндустрии — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, чуть позже на станцию отправились космические туристы из Японии и первый специальный корреспондент ТАСС. С Восточного было осуществлено рекордное количество пусков для этого космодрома, а с Плесецка впервые был обеспечен запуск ракеты-носителя "Ангара" в связке с разгонным блоком "Персей". На новый уровень вышло и международное сотрудничество в сфере космической деятельности — был подписан меморандум о взаимопонимании с Китаем о создании на Луне Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом и других важных событиях в российской космической сфере читайте в материале ТАСС. 25 пусков Как свидетельствуют подсчеты ТАСС, по числу пусков ракет космического назначения Роскосмос в 2021 году сравнялся с 2019 годом, запустив 25 ракет с четырех космодромов: Байконур, Восточный, Плесецк и Куру. Также были запущены носители "Союз-2", "Протон-М" и "Ангара". В текущем году было осуществлено на восемь пусков больше, чем в прошлом. Показатель 2020 года был превышен 28 октября. При этом 27 декабря было осуществлено сразу два пуска разных ракет с разных космодромов, также 24–25 ноября в течение одних суток были запущены две ракеты с разных космодромов. Пусковая кампания этого года завершилась 27 декабря третьим испытательным пуском тяжелой ракеты "Ангара-А5". Он был осуществлен в 22:00 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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"Наука" и "Причал" Одним из самых знаменательных событий отечественной космонавтики в 2021 году, безусловно, можно считать крупнейшее с начала существования МКС расширение ее российского сегмента. В этом году он пополнился сразу двумя новейшими модулями — многоцелевым лабораторным модулем "Наука" и узловым модулем "Причал". Таким образом, было завершено формирование российского сегмента МКС. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" был запущен к МКС 21 июля 2021 года, и 29 июля, несмотря на проблемы, которые возникли с распределением топлива, состоялась стыковка с космической станцией. Запуска модуля, расширившего бы научные возможности российской космонавтики, ждали уже много лет. МЛМ является полноценной орбитальной лабораторией, включающей в себя 14 рабочих мест внутри и 16 снаружи корпуса. Также "Наука" оборудована манипулятором ERA (European Robotic Arm) для дистанционного проведения различных работ и экспериментов в открытом космосе на внешних поверхностях российского сегмента станции.

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"Мы планируем проведение на нем пяти-шести новых экспериментов в год различной направленности. Эксперименты уже более или менее проводятся", — рассказывал в интервью ТАСС генеральный конструктор пилотируемых комплексов РФ, руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Вторым модулем, запуск которого стал возможным после стыковки "Науки", стал "Причал". Он был выведен на орбиту 24 ноября 2021 года. "Причал" может обеспечивать пристыковку к станции еще пяти модулей или космических кораблей, включая перспективный пилотируемый корабль "Орел", передачу топлива в модуль "Наука" и другие модули. Как сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, узловой модуль "Причал" может стать прототипом подобных модулей для Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Это один из важнейших прототипов создания РОСС, архитектура которой будет отличаться от МКС. Она должна быть такой, чтобы она была вечной: модули, которые отыгрывают ресурс, будут отцепляться от станции, и она будет наращиваться в другом направлении с помощью таких узловых модулей, которые будут некими суставами нового большого металлического конструкторского инженерного тела Дмитрий Рогозин генеральный директор Роскосмоса

Будущая российская станция — РОСС В прошедшем году Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой Российской орбитальной служебной станции в Федеральную космическую программу — 2025. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. Им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Спецпроект на тему Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97–98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Предполагается что станция будет посещаемой, а не постоянно обитаемой. Применять ее планируют в том числе и для орбитальной сборки космических кораблей для полетов на Луну и, возможно, на Марс. В рамках создания новой станции рассматривается ряд инновационных решений. К примеру, предполагается создание независимо летающих вокруг станции роботизированных модулей: модуля-центрифуги, медицинского модуля, а также системы управления станцией с элементами искусственного интеллекта. Туристы и корреспондент На фоне растущего во всем мире интереса к космической деятельности Россия спустя 12 лет вновь открыла дорогу к звездам для непрофессиональных космонавтов — космических туристов. Так, 8 декабря с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз МС-20" к МКС отправились сразу два космических туриста — японец Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано. Пребывание на космической станции продолжалось целых 12 суток. За это время японские туристы не только ощутили на себе настоящую невесомость, но и провели ряд запланированных по заявкам обычных обывателей экспериментов и опытов на борту станции. Командиром корабля, на котором полетели космические туристы, стал космонавт Александр Мисуркин. Он также стал первым специальным корреспондентом ТАСС открывшегося на станции корпункта агентства. Мисуркин не только успешно выполнял свои обязанности в качестве профессионального космонавта, но и рассказывал с борта станции в своих заметках о различных интересных событиях на МКС.

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В частности, Мисуркин рассказал о старте на МКС эксперимента "Лазма", который позволит изучить перераспределение периферического кровотока от конечностей к голове и оценить окислительный метаболизм кожных покровов в условиях микрогравитации, поговорил с экспертом о лаборатории холодных атомов, провел с коллегами дружескую игру в бадминтон и даже взял интервью непосредственно на станции у японского миллиардера Юсаку Маэдзавы. Кино на орбите Уходящий год стал знаковым не только для истории космонавтики, но и для истории кинематографа. Впервые на орбите Земли в условиях реальной невесомости на борту МКС был снят художественный фильм, а на станции побывали настоящие актриса и режиссер, которые при этом не были профессиональными космонавтами. 5 октября с космодрома Байконур на космическом корабле "Союз МС-19" отправилась съемочная группа отечественного фильма "Вызов". Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, играющая главную роль в новом фильме, провели на орбите 12 суток, за которые был отснят основной материал будущей киноленты о женщине-враче, отправившейся спасать жизнь космонавта.

Описание Юлия Пересильд, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18", 17 октября 2021 года © Сергей Савостьянов/ТАСС

Целью проекта "Вызов", помимо собственно создания кино, стало изучение возможности отправки в космос непрофессионального космонавта для решения определенных задач. Также была отработана методика подготовки подобных специалистов к космическому полету в максимально короткий срок. Полеты на МКС киноэкипажа в октябре и сразу двух туристов в декабре стали возможными благодаря доработке корабля "Союз МС" для управления одним космонавтом. Первым на таком модернизированном "Союзе" отправился космонавт Антон Шкаплеров, вторым — Александр Мисуркин. Международная деятельность и коммерческий космос В этом году госкорпорация "Роскосмос" продолжила расширять сотрудничество по реализации международных и коммерческих космических проектов. Так, постепенно обретает очертания будущее международное сотрудничество в вопросе освоения Луны. 9 марта 2021 года был подписан межправительственный российско-китайский меморандум о создании Международной научной лунной станции и началась разработка межправительственного соглашения по этому вопросу. Как сообщал ТАСС замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, приглашение к участию в проекте было направлено и другим странам. "Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках МНЛС ряду наших уважаемых партнеров, включая, например, Европейское космическое агентство", — отметил он. Несмотря на напряженную обстановку в отношениях с США, Роскосмос и NASA продолжают сотрудничество. Так, в прошедшем году была достигнута договоренность о проведении перекрестных полетов на кораблях двух стран. Первым представителем РФ, который совершит полет на американском корабле Crew Dragon, станет единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса — Анна Кикина. Полет запланирован на сентябрь-октябрь 2022 года.

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В 2021 году был осуществлен ряд пусков по коммерческим программам. Произведено восемь запусков ракет с космическими аппаратами создаваемой глобальной системы связи OneWeb, причем пять из них — с Восточного, что является рекордом по количеству пусков с этого космодрома; еще три — с Байконура. Продолжено сотрудничество с Европейским космическим агентством. 5 декабря с "Гвианского космического центра" (Куру) с помощью ракеты "Союз-СТ-Б" было запущено два навигационных космических аппарата Galileo FOC. 22 марта с Байконура на орбиту отправился южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, а также 37 микроспутников из 18 стран. "Сфера" Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что госкорпорация уже получила первые средства по программе "Сфера" на формирование научно-технического задела. В следующем году на "Сферу" будет выделено еще 7 млрд рублей. По словам главы Роскосмоса, эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" ("интернет вещей"). Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023-м.

Описание Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин © Сергей Савостьянов/ТАСС