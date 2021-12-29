Предприятие Роскосмоса провело испытание двигателя для нового разгонного блока "Ангары"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко" Роскосмоса) провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1 для нового разгонного блока ракета "Ангара-А5". Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе в среду.

"29 декабря в испытательном комплексе Воронежского центра ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко" госкорпорации "Роскосмос") успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1, создаваемого на предприятии для разгонного блока КВТК ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, включение двигателя, работа на заданных режимах и остановка прошли в соответствии с заложенной программой испытания.

Директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики" Сергей Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении, подчеркнул, что двигатель обеспечит повышение энергетических характеристик ракеты "Ангара-А5". В свою очередь, главный конструктор АО "Конструкторское бюро химавтоматики" Виктор Горохов добавил, что двигатель форсировали по тяге на 20%. "По сравнению с предыдущей версией кислородно-водородного двигателя, которую мы изготавливали и испытывали по проекту для разгонного блока ракеты "Ангара-А5", новый экземпляр мы форсировали по тяге на 20%", - сказал он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые пуски тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк.