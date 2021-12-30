Илон Маск заявил, что спутники Starlink не ограничивают конкуренцию в космосе

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что его группировка микроспутников Starlink никак не ограничивает конкуренцию в космосе и не мешает реализации других проектов на орбите. Об этом глава американских компаний SpaceX и Tesla заявил в интервью, опубликованном в среду вечером на сайте газеты Financial Times (FT).

"Космос невероятно огромен, а спутники крошечны, - сказал Маск. - Это не тот случай, когда можно говорить, что мы каким-то образом создаем кому-то препятствия. Мы никому не мешаем и не собираемся этого делать".

Он привел в пример 2 млрд автомобилей, которым хватает пространства для маневра на суше. По словам Маска, на орбите пространства гораздо больше, чем на поверхности Земли, а размещать спутники можно на разных высотах с интервалом примерно в 10 м.

"Исходя из этого, места хватит для десятков миллиардов спутников, - полагает Маск. - Несколько тысяч - ничто. Пара тысяч машин в масштабах Земли - тоже ничто".

Комментарий предпринимателя и миллиардера стал ответом на ранее опубликованное FT интервью генерального директора Европейского космического агентства (ЕКА) Йозефа Ашбахера, который обвинил SpaceX в попытках устанавливать свои правила на орбите и создавать дефицит орбитальных позиций и частот. Ашбахер призвал европейские страны действовать сообща, чтобы обеспечить своим компаниям справедливые условия конкуренции в космосе. Во вторник в МИД КНР заявили о том, что спутники Starlink дважды приближались к китайской орбитальной станции, создавая угрозу жизни китайских космонавтов, которые были вынуждены принять "экстренные меры, чтобы уйти от столкновения".

Американский астрофизик Джонатан Макдоуэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сказал FT, что Маск значительно преувеличил число спутников, которые можно было бы безопасно разместить на низкой орбите. По словам ученого, сложность определения траектории полета спутников и учета влияющих на нее факторов, включая солнечные ветер, значительно ограничивает число потенциальных орбитальных позиций, которых уже сейчас слишком мало. Эксперт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и основатель консалтинговой компании Astrolytical Лора Форсик назвала оценки Маска слишком дерзкими, однако согласилась с главой SpaceX в том, что пока проблема сводится к способности эффективно и безопасно управлять движением большого количества спутников на орбите. Заявления же Ашбахера, по ее словам, "основаны на эмоциях, а не фактах".

Спутники Starlink

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества космических аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту порядка 1,9 тыс. спутников Starlink.

Над созданием своих группировок низкоорбитальных спутников работают Китай, британская компания OneWeb и американская Amazon.