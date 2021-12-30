Источник: последний спутник "Глонасс-М" будет готов к запуску в марте 2022 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Последний навигационный спутник "Глонасс-М" снят с хранения и будет готов к запуску в марте следующего года. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"В настоящий момент последний из наземного резерва спутник "Глонасс-М" снят с хранения. Технологически он будет готов к запуску с середины марта", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, в дальнейшем наземный резерв будет формироваться из навигационных спутников "Глонасс-К".

Ранее источник сообщал ТАСС, что первый навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" может быть запущен в середине второго квартала 2022 года. По его словам, аппарат уже собран и проходит испытания.

Сейчас в составе группировки находятся 25 спутников "Глонасс", из них 22 используются по целевому назначению, два временно выведены на техобслуживание, еще один проходит летные испытания. Для покрытия всего земного шара требуются 24 работающих аппарата "Глонасс". Спутники "Глонасс" различных поколений производятся в АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева".