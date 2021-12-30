Космонавты на МКС приготовили селедку под шубой по космическому рецепту

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), приготовили селедку под шубой, чтобы украсить новогодний стол. В видео, которое Шкаплеров разместил на своей странице в социальной сети " ВКонтакте ", космонавты привели подробную инструкцию, как приготовить это блюдо в условиях невесомости.

"В преддверии Нового года мы <…> решили здесь, на станции, на российском сегменте, устроить новогодний стол, чтобы он был как можно ближе к тому, что обычно находится в российских семьях на Земле. В этот раз мы решили приготовить знаменитый салат "Селедка под шубой", - сказал Шкаплеров в видео, размещенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

"Приготовить в космосе такое блюдо как салат не так просто. Сложности начинаются с того, что у нас нет тарелок в привычном понимании. Нам пришлось соорудить свою тарелку из подручных материалов", - отметил Дубров.

Тарелку космонавты сделали из пленки и скотча. Далее они уложили слоями сельдь, лук, картофель, морковку, вареный омлет, которым они заменили вареные яйца. Верхним слоем Шкаплеров и Дубров выложили витаминный салат "Мичуринский" из свеклы и лука и покрыли все майонезом.

"Хоть селедка под шубой у нас космическая, мы все равно решили ее украсить сверху, как это делаем обычно дома, на Земле. Из подходящих украшений у нас оказались только оливки", - добавил Шкаплеров.

Ранее космонавты во время общения с журналистами рассказали, что на новогоднем столе у них будет черная икра, мандарины. По словам Шкаплерова, МКС 31 декабря сделает 16 витков вокруг Земли. Отмечать Новый год члены экипажа будут столько раз, сколько стран представлены на данный момент на станции.