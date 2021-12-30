Японский миллиардер назвал космонавта Мисуркина суперкомандиром

Мир без денег и уникальные вещи. Японский миллиардер рассказал, о чем думал в космосе

Космический турист подчеркнул, что первый раз в жизни работает на кого-то. "Странно, но очень комфортно. Потому что вы суперкомандир", - сказал Маэдзава, отвечая на вопрос, что он чувствует, подчиняясь командам другого человека.

Японский миллиардер, находясь на МКС, признался, что не хочет представлять момент, когда вернется на Землю. "Я хочу остаться здесь надолго. На большее количество дней", - добавил он.

Маэдзава также напомнил, что в 2023 году планирует полететь на Луну.

Мисуркин, Маэдзава и помощник миллиардера Ёдзо Хирано отправились на орбиту 8 декабря на пилотируемом корабле "Союз МС-20". Утром 20 декабря они приземлились в спускаемом аппарате корабля. Мисуркин не только выполнял задачи как космонавт, но и стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.