Японский миллиардер назвал странным ощущение невесомости

МКС, 30 декабря. /Спецкор. ТАСС Александр Мисуркин/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в интервью ТАСС, которое он дал еще находясь на МКС, рассказал, что приспосабливался к невесомости постепенно и ощущения в условиях микрогравитации показались ему странными.

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"День за днем я приспосабливаюсь, но это все еще странно для меня. Очень странно", - сказал он.

По словам японского миллиардера, о полете в космос он мечтал с подросткового возраста, когда смотрел на комету Галлея. Попав на орбиту, он долго не мог поверить, что его мечта, наконец-то, осуществилась.

"Все лучше, чем я мог себе раньше представить. Я мог вообразить, но это только воображение, это нереально. Когда я прибыл сюда, во время моего первого разговора с семьей я сказал: "Это станция, настоящая станция!" Я не мог поверить в это", - добавил он.

Маэдзава признался, что ему понравилось на МКС. "Мы можем видеть Землю целиком отсюда. Из Купола (модуль МКС - прим. ТАСС). Это хорошо, но, к сожалению, здесь много облаков, но все равно красиво", - сказал он.

Мисуркин, Маэдзава и помощник миллиардера Ёдзо Хирано отправились на орбиту 8 декабря на пилотируемом корабле "Союз МС-20". Утром 20 декабря они приземлились в спускаемом аппарате корабля. Мисуркин не только выполнял задачи как космонавт, но и стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.