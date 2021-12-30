Побывавший на МКС японский миллиардер снимет фильм о мире без денег

МКС, 30 декабря. /Спецкор. ТАСС Александр Мисуркин/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в интервью ТАСС, которое он дал, находясь на МКС, рассказал, что планирует после полета на Луну снять фильм о мире без денег.

"В 2023 году я полечу на Луну, в космос опять, и, может быть, потом - в 2025-м или в 2026 году", - сказал он, отвечая на вопрос, когда ждать фильм.

Картина, пояснил космический турист, должна будет лучше донести его мысль о том, что деньги должны исчезнуть. "Однажды деньги внезапно исчезнут из этого мира. Конечно, на моем счету в банке будет ноль. На счетах у всех в банке будет ноль. И все в магазинах будет бесплатным. Поэтому каждый может взять все бесплатно из магазинов", - убежден Маэдзава.

По мнению японского миллиардера, деньги не делают людей счастливыми, поэтому мир без них будет намного лучше. "Деньги - враг людей <...>. И если деньги исчезнут, возможно, все виды войны тоже исчезнут, как и все преступления из-за денег. И деньги пропадут из этого мира, все преступления исчезнут, я думаю", - считает он.

В этом случае, подчеркнул японский космический турист, люди будут работать для людей.

Мисуркин, Маэдзава и помощник миллиардера Ёдзо Хирано отправились на орбиту 8 декабря на пилотируемом корабле "Союз МС-20". Утром 20 декабря они приземлились в спускаемом аппарате корабля. Мисуркин не только выполнял задачи как космонавт, но и стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.