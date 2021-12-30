Рогозин уверен, что стартовый комплекс для "Ангары" на Восточном будет введен в срок

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин убежден, что новый стартовый комплекс на космодроме Восточный, который предназначен для пусков ракеты-носителя "Ангара", будет введен в установленные сроки.

"Уверен, что новый стартовый комплекс будет введен в строй по плану, и пуск "Ангары" с него состоится в установленные сроки", - отметил Рогозин в новогоднем поздравлении, размещенном на сайте госкорпорации.

По словам главы Роскосмоса, предприятия ракетно-космической отрасли хорошо отработали 2021 год, несмотря на давление пандемии. "Ваши профессионализм и ответственность позитивно сказались на качестве и надежности нашей техники, что позволило перенаправить средства на модернизацию производства и техническое обновление", - подчеркнул он.

Гендиректор Роскосмоса убежден, что космос снова стал популярен. "О нас говорят и пишут в СМИ, о работе в космической отрасли молодые люди мечтают и готовы связывать с ней свое будущее", - подчеркнул Рогозин.

Глава госкорпорации поблагодарил всех сотрудников ракетно-космической отрасли за работу и достигнутые результаты. "Всем доброго здоровья, новых достижений, позитивного настроя и благополучия", - заключил гендиректор Роскосмоса.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года, а первый пуск состоится в конце 2023 года.