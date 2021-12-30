В России утвердили ГОСТы в области данных дистанционного зондирования Земли из космоса

КАЗАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило 30 национальных стандартов в области данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса. Разработанные по заказу Роскосмоса ГОСТы вступят в действие в полном объеме 1 мая 2022 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе разработчика - Университета Иннополис.

"Внедрение стандартов в ракетно-космической промышленности РФ, а также в отраслях экономики, использующих результаты космической деятельности, обеспечит повышение научно-технического уровня отечественных спутниковых продуктов и услуг на основе данных ДЗЗ из космоса. Перспектива данного направления - развитие межгосударственной и международной стандартизации в области ДЗЗ из космоса", - передает пресс-служба слова проректора - начальника управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандера Бариева.

В Иннополисе рассказали, что 30 новых стандартов начнут использоваться органами государственной власти и муниципального управления, юридическими и физическими лицами для создания, обработки, хранения, распространения и использования данных дистанционного зондирование Земли (ДЗЗ) из космоса и продуктов, создаваемых на их основе. По словам разработчиков, новая серия национальных стандартов повысит качество и конкурентоспособность данных ДЗЗ из космоса, получаемых с российских космических аппаратов.

"Разработанные в рамках программы стандартизации ракетно-космической техники стандарты будут использоваться в том числе для широкомасштабного использования данных ДЗЗ из космоса в качестве доказательства при проведении контрольно-надзорной деятельности уполномоченными органами власти", - передает пресс-служба слова заместителя директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерия Заичко.

ГОСТы для данных дистанционного зондирования Земли из космоса разработанные специалистами Центра геоинформационных систем Университета Иннополис делятся на семь групп: общие стандарты (термины и определения, классификация данных ДЗЗ из космоса), требования к данным ДЗЗ из космоса, обработка данных ДЗЗ из космоса, управление данными ДЗЗ из космоса, качество данных ДЗЗ из космоса, предоставление данных ДЗЗ из космоса потребителям, сервисы, предоставляемые потребителям с использованием данных ДЗЗ из космоса.

Университет Иннополис

В 2021 году Университет Иннополис победил в конкурсе Министерства науки и образования и выиграл субсидию в размере 91,468 млн рублей для финансирования Межотраслевого центра трансфера технологий (МЦТТ) до 2025 года.

Работа МЦТТ направлена на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов, на подготовку высококвалифицированных кадров и оказание услуг в сфере интеллектуальной собственности и трансфера технологий. В российском ИТ-вузе более 300 разработчиков и научных сотрудников, которые разрабатывают инновационные продукты в области ИТ для коммерческих и государственных заказчиков. В портфеле вуза с 2014 года 315 реализованных проектов и 194 индустриальных партнера, а также более 345 результатов интеллектуальной деятельности.