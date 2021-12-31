{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Затмение Марса Луной произойдет в ночь на 1 января

Увидеть это явление можно только на юге Австралии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Марс скроется за Луной от жителей Земли в ночь на 1 января, однако россияне этого не увидят. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"В новогоднюю ночь с 21:23 мск до 00:23 мск можно наблюдать своеобразное затмение Марса - покрытие его Луной. Правда, увидеть это явление можно только на юге Австралии. Для жителей Москвы <...> [планеты] будут под горизонтом", - пояснили ТАСС в планетарии.

Жители России, впрочем, смогут наблюдать затмение Марса Луной через год: 8 декабря 2022 года полная Луна на 40 минут закроет Марс, который будет находиться в противостоянии с Солнцем.

"Это редкое астрономическое событие произойдет <...> в 08:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы", - отметили астрономы.

Теги
Россия
Новый год и Рождество
Космонавты с МКС поздравили россиян с наступающим Новым годом
Космонавты отметили, что соберутся у импровизированного новогоднего стола вместе с коллегами-астронавтами
Читать полностью