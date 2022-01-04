Земля 4 января окажется на самом близком расстоянии от Солнца в 2022 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Видимый с Земли диаметр Солнца будет максимальным в 2022 году 4 января в связи с тем, что Земля окажется на самом близком расстоянии от этой звезды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году. Земля в этот день проходит перигелий - самую ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, в которой она оказывается раз в год <…> Видимый диаметр Солнца - 32 угловые минуты 35 секунд, в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально", - сказали ТАСС в пресс-службе планетария.

Полный оборот вокруг Солнца Земля, двигаясь по эллиптической орбите, совершает за 365 дней шесть часов девять минут 10 секунд. Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли, которую она проходит в январе, называется перигелием - она расположена в более 147 млн км от него. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии от Солнца, превышающем 152 млн км.

"Разница между диаметрами солнечного диска в моменты афелия и перигелия неощутима на глаз, так как изменение размера диска Солнца происходит плавно в течение полугода. Однако если их сравнить, то [4 января он] на 3% больше, [чем в июле]", - также отметили астрономы.