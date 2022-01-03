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Комета Леонарда 3 января пролетит на минимальном расстоянии от Солнца

Желающим проследить за движением кометы потребуются бинокли и телескопы, отметили представители Московского планетария

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Комета C/2021 A1 (Леонарда) в понедельник сократит дистанцию с Солнцем до минимальных 92 млн км (0,62 астрономической единицы), после чего покинет Солнечную систему. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московского планетария.

В середине декабря комета пролетела в 35 млн километрах от Земли, после чего сблизилась с Венерой.

"Комета уже испытала несколько вспышек, приобретя красивый хвост. Сейчас <…> [она] видна на вечернем небе на юге России, Украины и Молдовы, на Кавказе и в странах Средней Азии. Искать ее нужно примерно через 50 минут после заката Солнца низко над юго-западной частью горизонта", - отметили в планетарии.

Желающим проследить за движением кометы потребуются бинокли и телескопы, уточнили представители Московского планетария.

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