Части ракеты "Ангара" после пуска эвакуируют с территории Коми до февраля

ТАСС, 30 декабря. Обнаруженные на территории Республики Коми части ракеты-носителя "Ангара-А5", запуск которой произвели 27 декабря с космодрома "Плесецк", не нанесли вреда экологии и будут эвакуированы до февраля 2022 года. Об этом в четверг сообщили на сайте Минприроды региона.

"28 и 29 декабря сотрудники Минприроды Коми совместно с представителями ГКНПЦ имени М. В. Хруничева провели послепусковые облеты территории. По результатам обследования все отделяющиеся части ракеты найдены, места их падения установлены, негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Части ракеты будут эвакуированы из района падения до февраля 2022 года",- говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что ранее объявленные из-за пуска ракеты-носителя территории Вуктыла, Сосногорска и Троицко-Печорского районов опасными, больше таковыми не являются.

Пуск ракета-носителя "Ангара А5" произвели 27 декабря с космодрома "Плесецк" в штатном режиме. "Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М.В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.