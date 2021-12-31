{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поставки ракетных двигателей РД-171МВ для летных испытаний начнутся в 2022 году

В Роскосмосе отметили, что в 2021 году НПО "Энергомаш" выполнило в полном объеме серию огневых испытаний нескольких экземпляров этого двигателя

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Поставка жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ для летных испытаний ракеты-носителя "Союз-5" начнется в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В 2022 году начинается поставка РД-171МВ для летных испытаний", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, в 2021 году НПО "Энергомаш" выполнило в полном объеме серию огневых испытаний нескольких экземпляров этого двигателя.

"Также НПО "Энергомаш" отправило двигатель РД-171МВ в РКЦ "Прогресс" (входит в Роскосмос) для сборки и испытаний в составе первой ступени ракеты-носителя", - отмечается в сообщении.

В декабре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о первом полноразмерном огневом испытании самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ, все параметры были в норме. Данный двигатель создают для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и сверхтяжелой ракеты.

Теги
Россия
Огневые испытания двигателя для модернизированной "Ангары" запланированы на 2022 год
В Роскосмосе уточнили, что РД-191М отличается от РД-191 по уровню тяги
Читать полностью