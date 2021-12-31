Огневые испытания двигателя для модернизированной "Ангары" запланированы на 2022 год

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Огневые испытания первого образца двигателя РД-191М, который предназначен для ракеты-носителя "Ангара-А5М", стартуют в следующем году. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Конструкторская документация РД-191М подготовлена, в том числе в виде электронной 3D-модели. Огневые испытания первого экземпляра двигателя РД-191М запланированы на 2022 год", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, РД-191М отличается от РД-191 по уровню тяги. "Он форсируется на 10%. В связи с этим изменился целый ряд конструктивных элементов", - добавили в Роскосмосе.

Модернизированная "Ангара-А5М" предназначена для пусков с космодрома Восточный. Планируется ее использование для запуска новых пилотируемых кораблей "Орел".

В мае генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что сборка первого летного образца ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел", начнется в 2023 году.