Рогозин заверил, что в скором времени начнутся полеты до МКС за 1,5 - 2 часа

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Полеты по одновитковой схеме на космических кораблях к МКС начнутся уже в скором времени. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа станции.

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"У нас легкий корабль ["Союз МС"]. Да, он тесноватый. Но [летит] за три часа, а скоро мы будем летать по 1,5 - 2 часа, по более короткой схеме. Это нормальный корабль, который послужит несколько лет", - отметил Рогозин.

В апреле 2019 года РКК "Энергия" разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с МКС, впервые ее элементы были опробованы во время полета корабля "Прогресс МС-17". Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что одновитковая схема полета к МКС может быть опробована в 2022 году.

Как сообщил ТАСС начальник отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаил Муртазин, по одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль окажется на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции.