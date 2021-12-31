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Глава Роскосмоса ожидает "пусковой бум" в мире в 2025-2026 годах

Рогозин отметил, что количество пусков увеличится в два-три раза, когда Россия начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Роскосмос будет готов к "пусковому буму", который ожидается в мире в 2025-2026 годах.

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Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.

Он отметил, что количество пусков увеличится в два-три раза, когда РФ начнет выводить многоспутниковую орбитальную группировку. "Но это все отмечают: и мои европейские коллеги, с которыми я общался, говорят, 2025-2026 года - будет бум пусковой. Мы должны быть к нему готовы с точки зрения того, чтобы предложить необходимое количество ракет на рынке. И мы будем готовы", - сказал Рогозин.

В 2021 году было осуществлено 25 успешных пусков ракет космического назначения с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру во Французской Гвиане.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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