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Найдено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда" на МКС

В Роскосмосе сообщили, что средства для устранения негерметичности доставят на ближайшем "Прогрессе"
МКС Госкорпорация Роскосмос
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МКС
© Госкорпорация Роскосмос

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на Международной космической станции, нашли возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля "Звезда" на МКС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, средства для устранения негерметичности будут доставлены на ближайшем "Прогрессе". "После чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", - добавили в пресс-службе.

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