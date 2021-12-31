Найдено возможное последнее место утечки воздуха в отсеке модуля "Звезда" на МКС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на Международной космической станции, нашли возможное последнее место негерметичности промежуточной камеры модуля "Звезда" на МКС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Никаких новых проблем на российском сегменте МКС не обнаружено. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, средства для устранения негерметичности будут доставлены на ближайшем "Прогрессе". "После чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки", - добавили в пресс-службе.