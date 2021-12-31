Роскосмос не намерен отступать от решения о летных испытаниях корабля "Орел" в 2023 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Роскосмос не планирует менять сроки начала летной отработки перспективного пилотируемого корабля "Орел". Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с космонавтами, которые находятся на МКС.

"Мы начинаем летные испытания корабля "Орел" с декабря 2023 года. Это решение, от которого я отходить не буду", - сказал Рогозин в пятницу.

По словам главы Роскосмоса, во время первого запуска на ракете "Ангара" будет находиться макет корабля "Орел". Также на космодроме будет проведен отстрел корабля и испытание ракетного блока аварийного спасения: он должен сорвать корабль со стоящей на старте ракеты и отвести в безопасное место.

"Нам надо будет отработать на Восточном старт и отстрел корабля в полете, имитировать аварийную ситуацию на самой ракете, когда она будет идти на первой ступени", - добавил он.

Рогозин подчеркнул, что предстоит много испытаний, работа идет в напряженном графике. "К сожалению, несколько лет назад был потерян темп в создании второй очереди космодрома Восточный и самого корабля, сейчас мы наверстываем это", - заключил он.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с МКС не предусмотрена. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году планируется первый пилотируемый полет.