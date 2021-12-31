Американские астронавты останутся на МКС как минимум до 2030 года

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Правительство США подтвердило планы о продлении присутствия американских астронавтов на Международной космической станции до 2030 года. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Глава NASA Билл Нельсон сегодня объявил, что администрация Байдена и [вице-президента США Камалы] Харрис привержена продлить работу на МКС до 2030 года", - говорится в сообщении.

Американские власти на протяжении этого срока хотят работать со своими международными партнерами, в том числе с Россией, Канадой, Японией и Европой, "для обеспечения продолжения прорывных исследований, проводимых на этой уникальной орбитальной лаборатории до конца десятилетия".

В NASA отметили, что за период существования МКС на ней было проведено более 3 тыс. исследований, в проведении тех или иных работ на станции приняли участие порядка 110 стран и территорий. Продление работ, подчеркнули в управлении, принесет "еще одно продуктивное десятилетие продвижения исследований" и "позволит провести плавный перенос возможностей нахождения на низкой околоземной орбите на одно или несколько коммерческих направлений" к концу указанного периода.

В апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственного проекта - Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году. 2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что начало развертывания РОСС запланировано через пять-шесть лет.