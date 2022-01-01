Первая коррекция орбиты МКС в 2022 году намечена на 12 января

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) ожидается 12 января, она станет первой в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в субботу.

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что целью маневра является формирование баллистических условий для стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадки "Союза МС-19".

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос"), в 21:09 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработают 292,5 секунды", - отмечается в сообщении.

В результате высота орбиты увеличится на 850 метров.

В настоящий момент на борту МКС находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.