{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 января

Как сообщили в Роскосмосе, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15:00 мск
МКС NASA
Описание
МКС
© NASA

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января. Об этом говорится в сообщении, распространенном Роскосмосом в воскресенье.

В госкорпорации уточнили, что сейчас космонавты готовятся к выходу в открытый космос. "В настоящее время он запланирован на 19 января 2022 года, открытие выходного люка модуля "Поиск" запланировано в 15:00 мск", - говорится в сообщении.

Основной целью внекорабельной деятельности, которая займет шесть с половиной часов, является интеграция узлового модуля "Причал", пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года. "Среди основных задач <…> числятся установка поручней между модулями "Наука" и "Причал", проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки", - пояснили в госкорпорации.

Шкаплеров выйдет открытый космос в скафандре "Орлан-МКС" номер 5 с красными лампасами, Дубров - "Орлан-МКС" номер 4 с синими лампасами.

Ранее журнал "Русский космос" сообщал, что российские космонавты восемь раз выйдут в открытый космос с января по май 2022 года.

Теги
Россия
Первая коррекция орбиты МКС в 2022 году намечена на 12 января
Как сообщили в Роскосмосе, целью маневра является формирование баллистических условий для стыковки корабля "Союз МС-21" и посадки "Союза МС-19"
Читать полностью